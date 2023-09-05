Haberler Gaziantep FK Sinan Bolat 8 yıl sonra Süper Lig'e dönüyor

Sinan Bolat 8 yıl sonra Süper Lig'e dönüyor

Trendyol Süper Lig'e kötü başlayan Gaziantep'te transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer önceliğini kaleci mevkisine yönelten Gaziantep FK, KVC Westerlo forması giyen Sinan Bolat'ı renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 09:55
Sinan Bolat 8 yıl sonra Süper Lig'e dönüyor

Belçika'da Westerlo forması giyen 35 yaşındaki Sinan Bolat için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli eldiven 8 yıl sonra Süper Lig'e geri dönebilir.

Daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları da giyen Sinan Bolat, 2014-15 sezonunda Porto'dan Galatasaray'a kiralanmıştı.

SİNAN BOLAT İÇİN GAZİANTEP FK İDDİASI

Geride bıraktığımız sezon başında Gent'ten Westerlo'ya transfer olan Sinan Bolat için Gaziantep FK'nin devrede olduğu öne sürüldü. Belçika basınında çıkan haberlerde Gaziantep FK'nin 35 yaşındaki file bekçisi ile temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kariyerinde toplam 418 maça çıkan Sinan Bolat, A Milli Futbol Takımı'nda da 12 maçta görev aldı.

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