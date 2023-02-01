Gaziantep FK Hatayspor maçı CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.
Mücadele öncesi Gaziantep FK, topladığı 22 puanla 11. sırada yer alıyor. 20 puan toplayan Hatayspor ise 16. sırada bulunuyor.
Gaziantep FK - Hatayspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - HATAYSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Ömürcan, Djilobodji, Ertuğrul, Halil İbrahim, Jevtovic, Furkan, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo
Hatayspor: Erce, Kamil, Burak Bekaroğlu, Burak, Adekugbe, Musa, Mehdi, Ruben Ribeiro, Saba, Ayoub, Bertuğ