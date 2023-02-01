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Gaziantep FK Hatayspor maçı CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 17:40
Gaziantep FK Hatayspor maçı CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi Gaziantep FK, topladığı 22 puanla 11. sırada yer alıyor. 20 puan toplayan Hatayspor ise 16. sırada bulunuyor.

Gaziantep FK - Hatayspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Ömürcan, Djilobodji, Ertuğrul, Halil İbrahim, Jevtovic, Furkan, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo

Hatayspor: Erce, Kamil, Burak Bekaroğlu, Burak, Adekugbe, Musa, Mehdi, Ruben Ribeiro, Saba, Ayoub, Bertuğ

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