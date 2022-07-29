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Sofian kiyine için geri sayım

Gaziantep FK, Lazio’nun Faslı dinamosu Sofian Kiyine’yle el sıkıştı. Süre isteyen 24 yaşındaki futbolcu, bugün kesin kararını bildirecek.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Sofian kiyine için geri sayım
Spor Toto Süper Lig'de transferin hareketli kulüplerinden Gaziantep FK, İtalya'dan takviye için kolları sıvadı. Kırmızı-siyahlılar, İtalya'nın güçlü temsilcilerinden Lazio'nun formasını giyen Faslı orta saha Sofian Kiyine'nin transferi için geri sayıma geçti. Güney temsilcisi, 24 yaşındaki Faslı dinamo ve kulübü Lazio'yla prensipte anlaştı. Satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşılan Kiyine, Gaziantep FK'ye kesin kararını bildirmek için izin istedi. Gaziantep ekibi, başarılı orta sahadan bugün kesin yanıtını vermesini istedi. Transferin durum bugün netleşecek. Geçtiğimiz sezon Serie A'ya veda eden Venezia'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, boy gösterdiği 28 karşılaşmada, 1 gol katkısı sağladı.
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