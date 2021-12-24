Kenan Özer'in sözleşmesi feshedildi!

Gaziantep Futbol Kulübü, Kenan Özer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze 2018-2019 sezonunda transfer olan ve geride kalan üç yıl boyunca büyük emeklerde bulunan başarılı futbolcumuz Kenan Özer ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır." denildi.

İşte o açıklama;

"Gaziantep Futbol Kulübümüze 2018-2019 sezonunda transfer olan ve geride kalan üç yıl boyunca büyük emeklerde bulunan başarılı futbolcumuz Kenan Özer ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Formamız altında her zaman üstün mücadele gösteren, Süper Lig'e çıkmamızda katkıları olan ve gerek saha içi gerekse de saha dışındaki örnek kişiliğiyle Kenan Özer'e en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar diliyoruz."