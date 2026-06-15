İran-Yeni Zelanda maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İki ekip turnuvaya galibiyetle başlamak için sahaya çıkıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
İran: Beiranvand, Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi, Yousefi, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebi, Moghanlou, Taremi.
Yeni Zelanda: Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just, Wood.
İRAN-YENİ ZELANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İran-Yeni Zelanda maçı saat TSİ 04.00'de oynanıyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽ Just topu ağlara gönderdi! Yeni Zelanda, İran karşısında golü erken buldu! pic.twitter.com/4ipBMpI6sF— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026