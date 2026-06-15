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Haberler Dünya Kupası İran-Yeni Zelanda maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

İran-Yeni Zelanda maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürüyor. G grubunda İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geliyor. Mücadele Los Angeles Stadı'nda TSİ 04.00'de oynanıyor. İran-Yeni Zelanda maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 03:55 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 04:13
İran-Yeni Zelanda maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İki ekip turnuvaya galibiyetle başlamak için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

İran: Beiranvand, Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi, Yousefi, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebi, Moghanlou, Taremi.

Yeni Zelanda: Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just, Wood.

İRAN-YENİ ZELANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İran-Yeni Zelanda maçı saat TSİ 04.00'de oynanıyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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