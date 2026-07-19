Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!
Victor Osimhen transferinde alternatif isimler üzerinde duran Galatasaray, gözünü Marsilya'nın golcüsü Amine Gouiri'ye çevirdi. Mali sorunlarla mücadele eden Fransız kulübünün oyuncu için gelecek tekliflere açık olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin transfer girişimlerine başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
26 yaşındaki Fransa doğumlu Cezayirli golcü için yönetim harekete geçiyor.
Transfer bütçesinin önemli bir kısmını 10 numaraya ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, forvette ilk aşamada kiralama yoluna gitmek istiyor.
Ancak Marsilya'nın paraya ihtiyacı olduğu için doğrudan alınması ya da zorunlu opsiyon gibi maddeler de masada bulunuyor.
Geçen sezonu 11 gol ve 5 asistle kapatan Gouiri'nin 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
Ancak Fransız ekibi geçen sezon Rennes'den aldığı 19 milyon euro'ya da razı durumda.
Galatasaray cephesinin transfer şartlarını kısa süre içinde Marsilya yönetimiyle masaya yatırması bekleniyor.
Sarı-kırmızılıların, uygun mali koşulların oluşması halinde Gouiri transferini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandıracağı ifade ediliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.