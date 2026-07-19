CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!

Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!

Victor Osimhen transferinde alternatif isimler üzerinde duran Galatasaray, gözünü Marsilya'nın golcüsü Amine Gouiri'ye çevirdi. Mali sorunlarla mücadele eden Fransız kulübünün oyuncu için gelecek tekliflere açık olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin transfer girişimlerine başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!

Süper Lig'i 4 yıldır domine eden ve özellikle hücum gücü ile dikkat çeken Galatasaray, forvette Victor Osimhen'e önemli bir alternatif yaratmak istiyor.

Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!

Sarı-kırmızılılar çok sayıda isimle görüşmelerde bulunurken, rota şimdi de Fransa'ya çevrildi.

Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!

Mali zorluklarla mücadele eden ve Greenwood'u F.Bahçe'ye satan Marsilya, şimdi de takımın golcüsü Amine Gouiri için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!

26 yaşındaki Fransa doğumlu Cezayirli golcü için yönetim harekete geçiyor.

Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!

Transfer bütçesinin önemli bir kısmını 10 numaraya ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, forvette ilk aşamada kiralama yoluna gitmek istiyor.

Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!

Ancak Marsilya'nın paraya ihtiyacı olduğu için doğrudan alınması ya da zorunlu opsiyon gibi maddeler de masada bulunuyor.

Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!

Geçen sezonu 11 gol ve 5 asistle kapatan Gouiri'nin 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!

Ancak Fransız ekibi geçen sezon Rennes'den aldığı 19 milyon euro'ya da razı durumda.

Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!

Galatasaray cephesinin transfer şartlarını kısa süre içinde Marsilya yönetimiyle masaya yatırması bekleniyor.

Galatasaray'dan 9 numaraya fırsat transferi: Amine Gouiri!

Sarı-kırmızılıların, uygun mali koşulların oluşması halinde Gouiri transferini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandıracağı ifade ediliyor.

Beşiktaş ve G.Saray arasında dev düello!
G.Saray'ın ezeli rakibinden Icardi'ye kanca!
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Haluk Levent yardım paralarıyla şarap fabrikasına ortak oldu, Ahbap adına bira ve otel markası tescil ettirdi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya Kupası'nda üçüncülük İngiltere'nin!
Beşiktaş ile F.Bahçe arasında dev takas!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ı yıkan ayrılık! Menajeri İstanbul'a geldi Kartal'ı yıkan ayrılık! Menajeri İstanbul'a geldi 01:04
G.Saray'ın ezeli rakibinden Icardi'ye kanca! G.Saray'ın ezeli rakibinden Icardi'ye kanca! 01:04
Roma cephesinden Greenwood itirafı! Roma cephesinden Greenwood itirafı! 01:04
Süper Lig devinden Lemina sürprizi! G.Saray'dan ayrılırsa... Süper Lig devinden Lemina sürprizi! G.Saray'dan ayrılırsa... 01:04
E. Frankfurt'tan Can Uzun açıklaması! G.Saray... E. Frankfurt'tan Can Uzun açıklaması! G.Saray... 01:04
F.Bahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar F.Bahçeli isme beklenmedik talip! O yıldızın yerine istiyorlar 01:04
Daha Eski
Aslan'dan orta sahaya bomba transfer! Aslan'dan orta sahaya bomba transfer! 01:04
Fırtına transferi KAP'a bildirdi! Fırtına transferi KAP'a bildirdi! 01:04
Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig'den 2 talibi var 01:04
Beşiktaş'ın istediği yıldıza F.Bahçe kancası! Beşiktaş'ın istediği yıldıza F.Bahçe kancası! 01:04
Dursun Özbek'ten rüya transfer! Dursun Özbek'ten rüya transfer! 01:04
Aslan transferde şaha kalktı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü Aslan transferde şaha kalktı! Icardi'nin yerine 21'lik golcü 01:04