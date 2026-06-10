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Galatasaray'dan Oliver Kahn hamlesi!

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in talimatıyla bir yönetici, Almanya’nın efsanelerinden ve 2021-23 yıllarında Bayern Münih’te CEO’luk yapan Oliver Kahn ile bir araya gelecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Oliver Kahn hamlesi!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek bir yandan takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yurt dışında önemli projelere imza atacak. Başkan Özbek'in talimatıyla bir yönetici bugün Alman futbolunun yaşayan efsanelerinden Oliver Kahn ile bir araya gelecek. Kulübün gelecek planlaması ve uluslararası vizyonu kapsamında fikir alışverişinde bulunulacak. Yıllarca Bayern Münih ve Almanya Milli Takım kalesini koruyan Kahn'ın yönetim tecrübesi de var.

GURBETÇİ ETKİSİ BÜYÜK

Daha önce 2021-2023 yılları arasında Bayern Münih'te CEO olarak görev yapan 56 yaşındaki futbol adamı ile Almanya merkezli bir proje kapsamında görüşülecek. Sarı-kırmızılıların, Avrupa'daki yapılanması, marka gücü ve olası iş birlikleri konusunda Kahn ile fikir alışverişinde bulunulacak. Daha önce Muslera ile de Güney Amerika'daki çalışmalar konusunda projeye başlayan Galatasaray yönetimi, tüm dünyaya yayılacak yeni projeleri hayata geçiriyor. Almanya'da çok sayıda gurbetçinin de bulunması, burayı cazibe merkezi haline getiriyor.

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