Ugarte'nin menajerinden sürpriz hamle! Galatasaray'ın kapısını çaldı ve...

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Galatasaray ile ismi ara transfer döneminde de anılan Manuel Ugarte hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ugarte'nin menajerinin bu kez tekrar transfer görüşmesi yapabilmek için sarı-kırmızılılar ile iletişime geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 06:50
Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın beklentilerin altında kalan performansı sonrası orta alanını çok önemli bir isimle takviye etmek için kolları sıvayan Galatasaray'da adaylar çoğalıyor...

LİSTE GİDEREK KABARIYOR

Şu ana kadar Avrupa'nın 5 büyük liginden 4-5 önemli isimle temas kuran sarı-kırmızılılarda yeniden Manuel Ugarte sesleri yükselmeye başladı.

Yönetim devre arasında Uruguaylı yıldızla masaya oturmuş ancak ikna etmeyi başaramamıştı.

Takvim'in haberine göre, Ugarte'nin menajeri bu kez Galatasaray'ın kapısını çaldı ve "Gelin yeniden görüşelim" teklifini yaptı.

Manchester United'ta bir türlü istediği süreleri alamayan ve Michael Carrick'in yeni sezon planlarında yer almayan 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde artık yeni bir sayfa açmak istiyor.

Okan Buruk'un da çok beğendiği Ugarte'nin transferine sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde taraflar arasında yeniden temas kurulacağı öğrenildi.

25-30 MİLYON EURO

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ugarte için 25-30 milyon euro bandında bonservis bedeli talep edilmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcu Dünya Kupası'nda Uruguay formasıyla mücadele edecek.

