Galatasaray'dan Icardi kararı! Kalsa da gitse de...

Galatasaray ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk'un Icardi kalsa da gitse de kadro ile ilgili o talebinin değişmediği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 06:50
Geride kalan sezon Osimhen'in arkasında bekleyen Mauro Icardi, oynadığı 47 maçın 19'una ilk 11 başladı. Sahada kaldığı 2 bin 93 dakikada 16 gol-3 asiste imzasını koyan Icardi'nin sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray'dan yeni teklif alan Arjantinli star, tatil dönüşünde cevabını verecek.

Başkan Dursun Özbek'in kalmasını istediği İcardi'ye 1 yıl için 4 milyon Euro önerildi.

Menajeri Elio Pino, 10 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncusuna teklif edilen ücreti ve kontrat süresini yeterli bulmadı. Icardi'nin ise önceliği daha çok süre almak.

Ancak Galatasaray cephesi, Icardi'ye yaptığı teklifi güncellemeyi düşünmüyor.

Sabah'ın haberine göre Teknik Direktör Okan Buruk da Icardi'nin durumundan bağımsız yedek golcü takviyesi istiyor. Arjantinli yıldıza göre planlama yapmayan Buruk, Osimhen'e alternatif yeni bir isim arıyor.

BERTUĞ HAMLESİ

Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım için nabız yoklandı. Takımda kalırsa 3. forvet konumuna düşecek Icardi'nin ayrılma ihtimali daha yüksek.

94 DAKİKADA BİR KATKISI VAR!

Japonya'da tatilini sürdüren Icardi, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta sahaya çıkarken 14 gol attı, 1 kez de asist yaptı. Toplam bin 313 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 94 dakikada bir skora katkı sağlamayı başardı.

