Abdülkerim'e Çizme kancası! Teklifin detayları ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Abdülkerim Bardakcı hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Bardakcı'ya İtalya Serie A'dan o takımın talip olduğu öğrenilirken teklifin detayları ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 06:50
Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, İtalyan ekibinin takibinde...
Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio'nun tecrübeli stoper için menajerler aracılığıyla girişimde bulunduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, İtalyan ekibinin sarı-kırmızılıların başarılı stoperi için 15 milyon euroluk teklif hazırladığı gelen bilgiler arasında.
31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.