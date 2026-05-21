G.Saray övgüsü

Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Başkanı Ceferin: “G.Saray’ın Avrupa’nın o büyük spot ışıklarının altına geri dönmesi önemli bir sinyal. Her yıl UEFA turnuvalarının baş aktörlerinden biri olmalılar. G.Saray bu hırsı gösterdi.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'nin bu organizasyonları başarıyla düzenlediğini söyledi. G.Saray'ın bu sezon Avrupa'da yakaladığı başarıya her sene ulaşabileceğini belirten Ceferin, "Türkiye'de futbol sadece maç günlerinde değil, her gün önemlidir. G.Saray'ın Avrupa'nın o büyük spot ışıklarının altına geri dönmesi önemli bir sinyal. Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere her yıl UEFA turnuvalarının baş aktörlerinden biri olmalılar.

CEFERİN: TFF'YE ÇOK DEĞER VERİYORUM

Galatasaray bu hırsı gösterdi: Üst üste dördüncü kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna ulaştılar. Ancak Türk kulüplerinin son dönemdeki Avrupa ilerlemesi kolektif olarak takdir edilmeli. Sadece Galatasaray'a değil, aynı zamanda Fenerbahçe'nin uzun soluklu yürüyüşlerine, Beşiktaş, Başakşehir ve Sivasspor'un eleme turlarındaki varlıklarına da kredi verilmeli. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yüksek değer verdiğim biridir" ifadelerini kullandı.

