Bensebaini listede

18 Mayıs 2026 06:50
Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Ramy Bensebaini'yi listesine ekledi. Sol bek ve sol stoper olarak forma giyen 31 yaşındaki Cezayirli futbolcu, Dortmund'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Alman kulübüyle kontratı Haziran 2027'de bitecek Bensebaini sözleşmesini sonlandırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar da deneyimli yıldızı rotasyon için kadroda düşünüyor.