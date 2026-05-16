Bernardo Silva sesleri

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da artık rota transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan ve resmen veda eden Bernardo Silva'yı istiyor. 31 yaşındaki Portekizli orta saha için girişimler başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren karşılıklı temaslara hız verilecek.

Bernardo Silva da yaptığı açıklamada transfer görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Dünyaca ünlü yıldız; "Rekabetçi bir kulüpte oynamak istiyorum. Kızım 3 yaşına giriyor ve eşim tekrar hamile. Onların ve doğacak çocuğumun rahat edeceği bir yer seçmek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Samimiyetimle söylüyorum nereye gideceğimi bilmiyorum. Menajerime 25 Mayıs'tan sonra karar vereceğimi söyledim" diye konuştu.

MEJANERİ GÖRÜŞMEYE GELDİ

Bernardo Silva'nın menajeri Jorge Mendes İstanbul'a geldi. Jorge Mendes, dün RAMS Park'taki kutlamaları kendisine ayrılan locada takip etti. Galatasaray yönetimiyle görüşen Mendes'in detayları konuştuğu ve 3 yıllık sözleşme üzerinde durulduğu belirtildi. Jorge Mendes'in Portekizli yıldızla