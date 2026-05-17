CANLI | Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında nefesler tutuldu! Geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor'u yenerek üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan ve görkemli bir törenle 26. şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray, sezonun kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray prestij mücadelesi verirken, kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa için bu 90 dakika tam anlamıyla bir kader randevusu olacak. Lacivert-beyazlılar, şampiyondan puan alması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak olan Kasımpaşa - Galatasaray maçının saati, yayın kanalı, illk 11'leri ve dev maça dair öne çıkan tüm detaylar...

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Kasımpaşa-Galatasaray maçı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Galatasaray maçı, saat 20:00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maç İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre, Arous, Becao, Kamil Ahmet, Opoku, Baldursson, İrfan Can, Cafu, Kerem, Diabate, Benedyczak.

Galatasaray: Günay, Boey, Arda, Singo, Eren, Nhaga, Kaan, İlkay, Sane, Lang, Icardi.

