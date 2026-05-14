Galatasaray'da Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı dün yapıldı. RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Başkan Dursun Özbek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 23 Mayıs'taki seçimli genel kurula değinen Başkan Özbek, "Seçimden önceki son divan toplantımız. Bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. İki sene daha bu göreve talibiz" diye konuştu.

PROJELERİ PAYLAŞACAĞIZ

Başkan Özbek, adaylık çalışmalarına vurgu yaparak "16 Mayıs'ta yeni projelerimizi ve vizyonumuzu paylaşacağız. Zor dönemlerden geçtik. Bizi engellemek ve durdurmak isteyenler oldu. Bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren, önümüzdeki dönemde listede yer almayan ancak her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gösterdikleri emek ve çabayla Galatasaray için çalıştılar. Bu böyle bilinsin" ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Üst üste dördüncü, toplamda da 26. şampiyonluğun coşkusunu yaşadıklarını ifade eden Özbek, "Her mayıs ayında olduğu gibi yine mutlu ve gururluyuz. Takımımız üst üste dördüncü, 26. şampiyonluğumuzu kazanarak gururlandırdı. Okan hocamız, teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir teşekkür de taraftarlarımıza. Onların desteğiyle başarılara ulaştık, şimdi hedeflerimiz daha büyük" yorumunu yaptı.

CUMA KUPA ALACAĞIZ

Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının yarın olacağını belirterek taraftarlarını davet etti. Özbek, "Hedeflerimiz şimdi daha büyük. O hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Cuma günü stadyumumuzda kupamızı alacağız. Taraftarlarımızla birlikte 36... Pardon ağzımdan çıktı, bunda bir iş var. 26'ıncı şampiyonluğumuzu kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

HAKKINIZI HELAL EDİN

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu önemli açıklamalar yaptı. Hatipoğlu, "İki yıllık dönem boyunca bu görevi bize layık gören başkanımız, yönetimimiz ve profesyonel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu dönemde yapmış olduğum bir hata varsa affola diyorum ve hakkınızı helal edin diyorum. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEMDE GÖRÜŞÜRÜZ

Dursun Özbek, genel kurulun önemine değinip şöyle konuştu: "23 Mayıs'ta seçime gideceğiz. Son 4 senede yapılan çalışmaların neticesinde bir eşik yakaladık. Galatasaray'a hizmet etmek için yetki istiyoruz. Sizleri kırdıysak, hatalarımız olduysa hakkınızı helal edin. Yeni dönemde buluşmak üzere. Hep beraber sevgi ikliminin içinde olalım."

YÖNETİM LİSTESİ TANITILDI

Başkan Dursun Özbek dünkü divan toplantısında yeni yönetimini tanıttı. Özbek'le beraber kürsüye; Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu, Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül çıktı.