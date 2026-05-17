Trabzonspor'da Fatih Tekke: Transfer konusunda...

Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son hafta maçında sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 22:42 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 22:51
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son hafta maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Fırtına'da teknik direktör Fatih Tekke'den özellikle transfer konusunda flaş açıklamalar geldi.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Transfer konusunda geçen seneden daha zor şartlar bekliyor bizi. Yapılacak şey çok net, görülen eksikler çok net. Başkanımızın isteği ve arzusu çok iyi ama ekonomik şartlar... İstediğimiz oyuncuların gelmesini engelliyor. İşimiz zor ama çalışmaya devam edeceğiz.

Sezon gayet iyi geçti. Daha iyisi olabilir miydi? Çok olumlu bir sezon geçti. İçerideki oyuncuların değerleri de arttı. Avrupa'da bunu göstermek, gösterebilmek... Bu önemli.

Kadromuz... UEFA Kupası'ndaki rakiplere baktığınızda çok aşağılarda. Konferans Ligi'nde belli bir seviyeye kadar yakınız. Bazı takımlardan kalite olarak çok aşağıdayız. Gerçekçi ve doğru şeyleri yaparak çalışmaya devam edeceğiz.

Cuma günü kupayı alırsak, 14 aydır ilk kez mutlu olacağım. Cuma günü olur inşallah o da."

