Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye transfer jesti! Dünya yıldızı için...
Fenerbahçe'de görevi bırakacak olan Sadettin Saran'dan gitmeden önce sarı-lacivertli camiaya transferde büyük bir jest geldi. Saran'ın, Manchester City formasını terleten o yıldızı yeni başkan adaylarına önerebileceği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
Bu bağlamda hareket edilirken, sarı-lacivertlilere menajerler yeni bir isim önerdi: Mateo Kovacic...
Sezonu sakat geçiren 32 yaşındaki oyuncunun sağlık raporları talep edildi.
Raporlar incelendikten sonra Sadettin Saran yönetimi, hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi'yle görüşecek ve transferin durumu netleşecek.
İndex.hr adlı site de bu haberi duyurdu. Merkez orta sahada görev yapan Hırvat oyuncu, Edson Alvarez ve Fred'in ayrılacak olmasından dolayı alternatif adaylardan biri olarak listeye girdi.
Inter, R.Madrid, Chelsea ve M. City gibi devlerde forma giyen Mateo Kovacic için 123 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
Kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Süper Kupa, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası da bulunan Kovacic, Hırvatistan Milli Takımı'nın önemli isimleriden.
33 MAÇ KAÇIRDI
27 Ekim 2025'te bilek sakatlığı yaşayan Kovacic, 137 gün sahalardan uzak kalırken, 33 maçta forma giyemedi. Fenerbahçe, bu sakatlık nedeniyle raporlarını inceleyecek.
