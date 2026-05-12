Dipten zirveye

Süper Lig'de son yıllara damgasını vuran G.Saray, adeta küllerinden doğmayı başardı. 2021-2022 sezonunu 13. sırada bitirip, tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan sarı-kırmızılı kulüpte Haziran 2022'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığa seçildi. G.Saray'da ikinci kez başkanlığa getirilen Özbek, futbol A takımında teknik direktörlüğe kulübün altyapısından yetişen ve efsane isimler arasında yer alan Okan Buruk'u getirdi ve takımın kaderi değişti.

EKONOMİ ŞAHLANDI

Yapılan nokta atışı transferlerle ve yakalanan hava ile sarı-kırmızılı takım 4 senelik bir şampiyonluk serisi yakaladı ve 1996-2000 yıllarındaki başarısını tekrarladı. Sadece sahadaki başarı değil, ekonomik olarak da G.Saray adeta şahlandı. Özbek yönetiminde hayata geçirilen gayrimenkul projeleri ile gerçekleştirilen sermaye artırımlarına, sportif başarı sonrasında artan stat, sponsorluk, mağazacılık ve UEFA gelirleri eklenince kulübün mali gücü, rekor bedellerle transfer yapma imkanı sağladı.

KUTLAMALARA YOĞUN İLGİ

Yarın RAMS Park'ta yapılacak kutlamalara G.Saraylı taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Kombine bilet sahiplerinin ücretsiz olarak gireceği kupa töreni için az sayıda bir bilet de satışa sunulacak. 52 bin kapasiteli RAMS Park'a binlerce talep geliyor.

PRİM 5 MİLYON EURO

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'ten oyuncularına önemli bir jest geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, kulübe 26. şampiyonluğunu getiren futbolculara 5 milyon euro prim dağıtılacağını açıkladı. Oyuncular bu durumu büyük bir mutlulukla karşılarken, F.Bahçe derbisinde de oyunculara 2 milyon euro verilmişti.

REKORLAR GELDİ OKAN

Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023- 2024 sezonunda 102 puanla şampiyon olarak rekor kırdı. Süper Lig rekorunu kırarak en fazla puan toplayan ekip olan sarı-kırmızılılar, iç saha ve deplasman serilerinde de rekorları altüst etti. G.Saray rakiplerine büyük fark atarak arayı açtı.

YILDIZ YAĞMURU

Sarı-kırmızılılar yıldız transferleriyle de adından söz ettirdi. 75 milyon euro'ya Osimhen'i, 30'ar milyon euro'ya Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo'yu transfer eden G.Saray yönetimi, Leroy Sane gibi bir yıldıza da parçalı formayı giydirdi. G.Saray artık Avrupa'da bile parmakla gösterilen bir ekip haline geldi.