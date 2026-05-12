Aslan tatilde

Teknik direktör Okan Buruk, Antalya maçı sonrasında şampiyon olan oyuncularına jest yaparak 4 gün izin verdi. Yarınki kupa törenine kadar izin yapacak futbolculardan milli takımlarına gidecek olan isimler tatile devam edecek. Kasımpaşa kadrosuna alınmayacak olan milliler dinlenme fırsatı bulacak. Fazla forma şansı bulamayan oyuncular pazar günü sahada olacak.

VİCTOR OSİMHEN ÜLKESİNE GİDECEK

Antalyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen Victor Osimhen de kupa töreninin ardından izne çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'tan izin alan Osimhen, Nijeryalı arkadaşlarıyla İstanbul'da zaman geçirdikten sonra ülkesine gidecek. Osimhen ve yıldız isimler, Nijerya Milli Takımı'nın mayıs sonundaki hazırlık maçlarına davet edilmeyecek