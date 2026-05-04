Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Günay'ın yerine 2 aday
Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla taraftarın eleştirilerinin odağı haline gelen Günay Güvenç'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Sarı-kırmızılı ekipte tecrübeli kalecinin olası vedası halinde, yerine düşünülen isimler de şimdiden gündeme gelmeye başladı.İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, Samsunspor maçına gördüğü kırmızı kartla damga vurdu.
Deneyimli kaleci, sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne elendiği maçta da ıslıklanmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.
2028'e kadar sözleşmesi bulunan Güvenç'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
34 yaşındaki tecrübeli kalecinin yerine düşünülen isimler ise belli oldu.
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer ve Konyaspor'un genç eldiveni Deniz Ertaş'tan birini kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray yönetimi, sezonunun sona ermesiyle birlikte iki oyuncu için harekete geçecek.