Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Samsun destanı

Samsun destanı

Kırmızı-beyazlılar, tarihi bir skorla Galatasaray'ı devirdi. Sarı-kırmızılılar maçın başında Yunus ile öne geçti ancak Samsunspor, Mouandilmadji ve Cherif Ndiaye'nin 2'şer golüyle büyük bir zafer elde etti. Aslan'da Günay 63'te kırmızı kartla ihraç edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Samsun destanı

Tarihindeki 26. şampiyonluğunu ilan etmek için Samsun'a giden G.Saray, tarihi bir yenilgiyle İstanbul'a döndü. Kazanması halinde şampiyonluk halkasına bir yenisini daha ekleyecekti sarı-kırmızılılar... Aslında her şey Okan Buruk'un öğrencileri için rüya gibi başlamıştı. 9'da Yunus'un jeneriklik golü ile öne geçen sarı-kırmızılılar, ardından kabus yaşadı. İlk olarak 22'de Yalçın pasında savunmanın arkasına sızan Mouandilmadji topu köşeye bıraktı. 57'de Cherif Ndiaye müsait durumda takımını öne geçirdi. 63'de Osimhen hatalı pasında ceza alanı dışına çıkan Günay, topa eliyle dokunarak kırmızı kart gördü. Kaleye geçen Batuşan Şen de Mouandilmadji (71) ve Cherif Ndiaye'den (83) birer gol yiyince mücadele 4-1 sona erdi. G.Saray haftaya, Antalya'yı evinde yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da geçen haftaki F.Bahçe derbisine göre kadroda tek değişiklik vardı. Sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Günay Güvenç vardı. Derbide forma giyen diğer 10 isim de dün sahadaydı.

ASPRİLLA VE SARA YOKTU

Sakatlıkları bulunan Yaser Asprilla ve Gabriel Sara, Samsunspor deplasmanına götürülmediler. Bir süredir takımdan uzak kalan ikilinin tedavilerine devam edilirken kiralık olarak gelen Asprilla ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

