Kutlamalar Rams Park'a kaldı

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını bir hafta erteledi. Mutlu sona ulaşması için Samsunspor deplasmanında galip gelmesi gereken sarı-kırmızılı takım, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ummadığı bir mağlubiyet yaşadı. Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçen Cimbom, bu üstünlüğünü koruyamadı ve savunmada yaptığı basit hataların ardından ağlarında üst üste goller gördü.

ANTALYA'YI YENMESİ LAZIM

Ev sahibi ekip ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sahadan farklı galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe de Kadıköy'de Başakşehir'i mağlup edince sezonun bitimine 2 hafta kala puan farkı 4'e düştü. Böylece Galatasaray'ın şampiyonluğu bir hafta rötar yaptı. Sarıkırmızılı takım Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü Antalyaspor'u ağırlayacak. Cimbom RAMS Park'ta rakibini yendiği takdirde bitime 1 hafta 26'ncı şampiyonluğunu ilan edecek.

EŞLERİN MAÇ HEYECANI

Galatasaraylı oyuncuların eşleri, Samsunspor maçının heyecanını birlikte yaşadı. Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve Uğurcan Çakır'ın eşleri hep birlikte zorlu müsabakayı televizyondan takip etti.

CHERIF NDIAYE DUBLE YAPTI

Karadeniz ekibinin G.Saray karşısında Marius Mouandilmadji ile birlikte en etkili oyuncusu Cherif Ndiaye'ydi. Senegalli golcü, başarılı performansını 2 golle taçlandırarak alkış aldı.