CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kutlamalar Rams Park'a kaldı

Kutlamalar Rams Park'a kaldı

Farklı kaybeden Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını erteledi. Samsunspor deplasmanından ummadığı mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde Antalyaspor'u yendiği takdirde 26'ncı kez mutlu sona ulaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Kutlamalar Rams Park'a kaldı

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını bir hafta erteledi. Mutlu sona ulaşması için Samsunspor deplasmanında galip gelmesi gereken sarı-kırmızılı takım, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ummadığı bir mağlubiyet yaşadı. Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçen Cimbom, bu üstünlüğünü koruyamadı ve savunmada yaptığı basit hataların ardından ağlarında üst üste goller gördü.

ANTALYA'YI YENMESİ LAZIM

Ev sahibi ekip ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sahadan farklı galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe de Kadıköy'de Başakşehir'i mağlup edince sezonun bitimine 2 hafta kala puan farkı 4'e düştü. Böylece Galatasaray'ın şampiyonluğu bir hafta rötar yaptı. Sarıkırmızılı takım Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü Antalyaspor'u ağırlayacak. Cimbom RAMS Park'ta rakibini yendiği takdirde bitime 1 hafta 26'ncı şampiyonluğunu ilan edecek.

EŞLERİN MAÇ HEYECANI

Galatasaraylı oyuncuların eşleri, Samsunspor maçının heyecanını birlikte yaşadı. Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve Uğurcan Çakır'ın eşleri hep birlikte zorlu müsabakayı televizyondan takip etti.

CHERIF NDIAYE DUBLE YAPTI

Karadeniz ekibinin G.Saray karşısında Marius Mouandilmadji ile birlikte en etkili oyuncusu Cherif Ndiaye'ydi. Senegalli golcü, başarılı performansını 2 golle taçlandırarak alkış aldı.

Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli"
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Özkan Yalım dosyasında makam şoförünün ifadesi ortaya çıktı: 750 bin TL çanta para ve VIP araç detayı | Belediye parasıyla sevgiliye halı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme!
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin 00:40
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" 00:28
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! 00:28
G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti 00:28
Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! 00:28
Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! 00:28
Daha Eski
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! 00:28
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! 00:28
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! 00:28
Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! 00:28
G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı 00:28
Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu 00:28