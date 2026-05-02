Rekoru egale edecek

İKİNCİ KEZ BAŞARACAK

G.saray'ın başına 2022'de geçen Okan Buruk, yaşattığı başarılar ve kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemek üzere... Sarı-kırmızılıların başında kırılmadık rekor bırakmayan Buruk, sarı-kırmızılıların Samsun'da şampiyonluğunu ilan etmesi halinde 4 sene üst üste bunu başaran ikinci teknik adam olacak ve Fatih Terim'in 1996-2000 dönemindeki başarısını egale edecek.

OYUNCU VE TEKNİK ADAM

Buruk, hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak Galatasaray'ın başında 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ilk isim olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, bugün şampiyonluğunu ilan ederse; önümüzdeki sene üst üste 5'inci kez mutlu sona ulaşmayı ve rekor kırmayı hedefleyecek.