Galatasaray, Şampiyonluk için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek, ligin bitimine üç hafta kala ezeli rakibiyle puan farkını 7'ye yükselten Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım attı. Sezon başından bu yana zirveyi kimseye bırakmayan sarıkırmızılılar, bugün Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bitime iki hafta kala Süper Lig'in en büyüğü olacak. Aslan, üst üste 4'üncü toplamda ise 26'ncı kez şampiyon olacak. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, bu maçta şampiyonluğu ilan etmek için yemin etti.

KUPA HAFTAYA

Sarı-kırmızılılar, bugün kazandığı an önümüzdeki hafta Antalyaspor ile RAMS Park'ta oynayacağı maç öncesinde şampiyonluk kupasını kaldıracak. Mağlubiyet halinde ise; şampiyonluk bir hafta sarkacak. Ancak Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybı yaşaması halinde Fenerbahçe de evinde Başakşehir'e takılırsa sarı-kırmızılılar, yine şampiyonluk ipini göğüsleyerek. Teknik direktör Okan Buruk ise galibiyetten başka bir senaryo istemiyor ve öğrencilerine de bu durumu iletti.

BARIŞ ALPER SINIRDA

G.Saray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

TAKIMDA 3 EKSİK

Galatasaray'da ayağında kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esene olan Yaser Asprilla, bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı Uğurcan'la birlikte toplamda üç eksik var.

UĞURCAN CEZALI

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kartla cezalı duruma düşen kaleci Uğurcan, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Eldivenler, Günay'da olacak.

OSİMHEN'İN BOŞU YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, bugünkü müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

EN ÇOK ATAN EN İYİ SAVUNAN

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor. Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım unvanının da sahibi.

SAMSUN'A PUAN KAYBI YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu tüm maçları kazandı. Buruk, tamamı Galatasaray'ın başındayken Samsun temsilcisiyle 6 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçların tamamından 3 puanla ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makambou, Y. Emre, Taylan, Holse, Mouandilmadji, Coulibaly

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Barış, Sané, Osimhen