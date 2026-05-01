Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'da bir Youtube kanalına yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı takımın kendisi için önemine değindi.
01 Mayıs 2026
Burada kendisine bir yuva bulduğunu belirten Osimhen, "Ben ve bu kulübün yolları kesiştiği için Tanrı'ya gerçekten minnettarım. Bu kulübü tam olarak anlatacak bir kelime bulmaya çalışıyorum. Bu bir aile, bu bir sevgi. Sadece oyuncuya değil, oyuncuyla bağlantılı olan herkese duyulan en üst düzeyde bir saygı var. G.Saray bambaşka. Taraftarları dünyanın en iyisi" diye konuştu.