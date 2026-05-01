Aslan tek yürek

Adım adım tarihindeki 26. şampiyonluğuna doğru yürüyen G.Saray'da gözler tamamen Samsunspor maçına çevrilmiş durumda. Önceki gün RAMS Park'ta gerçekleştirilen antrenmanı taraftarlarına açan G.Saray'da muhteşem bir kenetlenme mevcuttu. 45 bin taraftar hafta içerisinde sadece takımlarına destek olup bir antrenmanı izlemek için tribünlere akın ederken, camiada tek hedef Samsunspor'u deplasmanda yenerek şampiyonluğu ilan etmek üzerine kurulmuş durumda. Sarı-kırmızılılarda yönetim, futbolcu ve taraftar tek yürek oldu.

SAMSUN'A TARAFTAR AKINI

Eski futbolcular da RAMS Park'a koşarak camialarının yanında yer aldı. Babel, Elmander, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu ve Emre Çolak gibi isimler de antrenmanı takip etti. G.Saraylı taraftarlar hafta sonunda ise Samsunspor maçını takip edebilmek için bu şehre akın edecek. Sarı- kırmızılı taraftarlara ayrılan biletler kısa sürede tükenirken, Samsunspor kısmında da arayış başladı. F.Bahçe'nin ya da Trabzonspor'un olası puan kaybında kazanamasa dahi şampiyonluğunu ilan edecek olan G.Saray'ı dönüşte havalimanında coşkulu bir karşılaşma bekliyor.

CİMBOM'DAN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Sarı-kırmızılılar son yıllarda rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kurdu. Türkiye'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan itibaren sarı-kırmızılılar 18 kez şampiyon olurken, Beşiktaş 9, F.Bahçe 8, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon oldu. G.Saray 19'a bir adım uzaklıkta.