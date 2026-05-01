CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Aslan tek yürek

Galatasaray'da yönetim, futbolcu, taraftar herkes şampiyonluğa kenetlendi. RAMS Park'taki antrenmanı 45 bin taraftar büyük bir coşkuyla takip ederken eski futbolcular da takımın yanında yer aldı. Artık bütün hesaplar Samsun'da kazanıp şampiyon olmak üzerine kurulmuş durumda.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Aslan tek yürek

Adım adım tarihindeki 26. şampiyonluğuna doğru yürüyen G.Saray'da gözler tamamen Samsunspor maçına çevrilmiş durumda. Önceki gün RAMS Park'ta gerçekleştirilen antrenmanı taraftarlarına açan G.Saray'da muhteşem bir kenetlenme mevcuttu. 45 bin taraftar hafta içerisinde sadece takımlarına destek olup bir antrenmanı izlemek için tribünlere akın ederken, camiada tek hedef Samsunspor'u deplasmanda yenerek şampiyonluğu ilan etmek üzerine kurulmuş durumda. Sarı-kırmızılılarda yönetim, futbolcu ve taraftar tek yürek oldu.

SAMSUN'A TARAFTAR AKINI

Eski futbolcular da RAMS Park'a koşarak camialarının yanında yer aldı. Babel, Elmander, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu ve Emre Çolak gibi isimler de antrenmanı takip etti. G.Saraylı taraftarlar hafta sonunda ise Samsunspor maçını takip edebilmek için bu şehre akın edecek. Sarı- kırmızılı taraftarlara ayrılan biletler kısa sürede tükenirken, Samsunspor kısmında da arayış başladı. F.Bahçe'nin ya da Trabzonspor'un olası puan kaybında kazanamasa dahi şampiyonluğunu ilan edecek olan G.Saray'ı dönüşte havalimanında coşkulu bir karşılaşma bekliyor.

CİMBOM'DAN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Sarı-kırmızılılar son yıllarda rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kurdu. Türkiye'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan itibaren sarı-kırmızılılar 18 kez şampiyon olurken, Beşiktaş 9, F.Bahçe 8, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon oldu. G.Saray 19'a bir adım uzaklıkta.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
