Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Taraftardan tam destek

Galatasaray’da taraftarlar takıma sahip çıkacak. G.Birliği deplasmanı ve bir sonraki hafta iç sahadaki F.Bahçe derbisinde tribünler dolacak. Kemerburgaz’a da çıkarma yapılacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
Taraftardan tam destek

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Galatasaray taraftarları kenetlendi. Kocaelispor beraberliği sonrası hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar devreye giriyor. Bugün yapılacak antrenmanda takıma destek vermeye Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gidecek taraftarlar, ligde bu hafta oynanacak Gençlerbirliği deplasmanı ve 26 Nisan'da RAMS Park'ta yapılacak Fenerbahçe derbisinde tribünlerde büyük destek olacak.

ANTRENMANA ÇIKARMA

Taraftarlar, ilk olarak bugün Kemerburgaz'da antrenmanı takip edecek. Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara moral aşılanacak. 18 Nisan Cumartesi günü deplasmandaki Gençlerbirliği mücadelesinde de misafir takım tribünü tamamen doldurulacak. Başkent Ankara'da ciddi bir taraftar desteği olan Galatasaray, kritik Gençlerbirliği maçında 3 puanı tribün gücüyle almaya çalışacak. 26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde de RAMS Park'ta müthiş bir atmosfer oluşacak. Tarihi günlerden biri yaşanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ BİLETLERİ TÜKENDİ

Aslan'ın 18 Nisan Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın biletleri satışa dün çıktı. Buna göre misafir takım tribünü için satışa sunulan biletlerin fiyatları belli oldu. 5 bin 200 TL'den sunulan 4 bin 844 bilet kısa sürede tükendi. Eryaman Stadı'nda kale arkası tamamen Galatasaray taraftarlarında olacak.

5 BİN 200 TL TEPKİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gençlerbirliği'nin misafir takım tribünü için belirlediği 5 bin 200 TL'ye tepki gösterdi. Daha önce Beşiktaş maçında 2 bin 800 TL, Fenerbahçe karşılaşmasında da 3 bin 200 TL olan biletlerin, Galatasaray'a 5 bin 200 TL ile satışa sunulması isyan ettirdi.

KEMERBURGAZ'DA DEV BULUŞMA

Galatasaray'da bugün saat 12.00'de Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşecek antrenman basına ve taraftarlara açık olacak. Sarı- kırmızılı taraftarlar, Kemerburgaz'a akın edecek. Şampiyonluk yolunda takıma moral vermek isteyen taraftarlar, Okan Buruk ve futbolcularla bir araya gelecek.

Manuel Neuer'den inanılmaz hata! Arda Güler affetmedi
