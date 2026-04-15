Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Barcelona'dan Galatasaray'a bomba transfer!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak İspanyol devi Barcelona'dan o genç yeteneği gözüne kestirdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Yeni sezonda da büyük düşünen G.Saray'da orta saha için çok önemli bir isim düşünülüyor. Barcelona forması giyen 22 yaşındaki Marc Casado'nun sezon sonunda takımından ayrılma ihtimali belirdi.

Yeni sezonda önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan İspanyol devi, transfer bütçesi yaratmak için takımdaki bazı isimlerle yollarını ayıracak.

Bu futbolculardan birisinin Marc Casado olduğu ve G.Saray'ın da 22 yaşındaki İspanyol orta saha ile yakından ilgilendiği iddia edildi.

BURUK DA ÇOK İSTİYOR

Ön liberoda forma giyen Casado, top kesiciliği, geriden oyun kurması ve top taşıması ile dikkat çekiyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre piyasa değeri 20 milyon euro olan genç yıldız için Barcelona 22 milyon euro talep ediyor.

G.Saray yönetimi ise 20 milyon euro'yu gözden çıkartırken görüşmelerin ligdeki zorlu yarışın sona ermesiyle birlikte başlayacağı öğrenildi.

Yönetim menajerler vasıtasıyla nabız yoklamaya başlarken, teknik direktör Okan Buruk da genç isme çok sıcak bakıyor.

DEVLER PEŞİNDE

Galatasaray'ı Casado transferinde zorlu bir süreç bekliyor. 22 yaşındaki İspanyol futbolcu ile İngiliz ekipleri Chelsea, Manchester United ve Tottenham'ın yanı sıra İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in de transfer listesine dahil ettiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar elini çabuk tutarak öne geçmeye çalışacak.

