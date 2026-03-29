Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Silva'da geri sayım

Galatasaray yönetiminden nisan ayına kadar süre isteyen Bernardo Silva, gelecek haftadan itibaren gelen teklifleri dinleyecek. Sarıkırmızılı yönetim nisanda vites yükseltecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Şampiyonlar Ligi'nde her sezon en az son 16 turuna ulaşacak bir takım hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda transfer çalışmalarında hız kesmiyor.

Özellikle bonservisi elinde olan yıldız isimleri radarına alan sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ın da İngiliz ekibi Manchester City'den yakın arkadaşı olan Portekizli Bernardo Silva ile ilerleyen günlerde bir görüşme gerçekleştirecek.

İngiliz ekibiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle ayrılık kararı alan 31 yaşındaki Portekizli oyuncu, nisan ayı içerisinde kendisine gelen teklifleri dinleyecek.

BENFICA'DA JOSE MOURINHO İSTİYOR

Hem Şampiyonlar Ligi kozu hem de İlkay Gündoğan'ın takımda bulunması nedeniyle elini güçlendiren sarı-kırmızılılar, daha önce başarılı 10 numara ile temas kurmuştu. Ancak futbolcu nisan ayını işaret ederek görüşmeleri ağırdan almıştı.

Portekizli futbolcu gelecek haftadan itibaren menajeri vasıtasıyla kulüplerle görüşmelere başlayacak. G.Saray'ın yanı sıra Bernardo Silva ile eski kulübü ve teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da ilgisi bulunuyor.

ROTA İNGİLTERE

Çok sayıda futbolcu ile temas halinde bulunan sarı-kırmızılılar özellikle İngiltere Premier Lig'i yakın takibine almış durumda. Salah, van Dijk ve Bernardo Silva başta olmak üzere çok sayıda Premier Lig yıldızı transfer listesine dahil edildi.

Kante'den transfer açıklaması! O takıma açık kapı bıraktı
G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo!
