G.Saray devasa kulüp

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Noa Lang, “Galatasaray devasa bir kulüp, sandığınızdan daha büyük. Kadromuza bakın. Victor Osimhen 27, Leroy Sane 30 yaşında. Gerçekten çok iyi oyuncularımız var” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Noa Lang, Hollanda'da Voetbalzone'a açıklamalar yaptı. Noa Lang, Galatasaray'ın muhteşem bir taraftarı olduğunu belirterek, "İstanbul'a sadece Liverpool gelmedi, Koopmeiners da geldi. Burada 5-2 kaybettiler. Galatasaray stadyumunun atmosferi gerçekten harika. Her hafta böyle bir statta oynarsan, inanılmaz bir adrenalin patlaması yaşıyorsun" diye konuştu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Galatasaray devasa bir kulüp, sandığınızdan daha büyük. Kadromuzdaki oyunculara bakın. Üstelik bu oyuncular 35 yaşında değil. Victor Osimhen 27, Leroy Sane 30 yaşında. Gerçekten çok iyi oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

ACI ÇEKİYORUM

Liverpool maçında Anfield'da parmağından yaralanmasıyla alakalı konuşan Noa Lang, "Acı çekiyorum hala. Ancak öyle konuşulduğu gibi değil, parmağım yerinde. Sadece playstation oynarken zorlanıyorum. Durumu takip ediyoruz" dedi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
