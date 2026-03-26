G.Saray devasa kulüp

Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Noa Lang, Hollanda'da Voetbalzone'a açıklamalar yaptı. Noa Lang, Galatasaray'ın muhteşem bir taraftarı olduğunu belirterek, "İstanbul'a sadece Liverpool gelmedi, Koopmeiners da geldi. Burada 5-2 kaybettiler. Galatasaray stadyumunun atmosferi gerçekten harika. Her hafta böyle bir statta oynarsan, inanılmaz bir adrenalin patlaması yaşıyorsun" diye konuştu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Galatasaray devasa bir kulüp, sandığınızdan daha büyük. Kadromuzdaki oyunculara bakın. Üstelik bu oyuncular 35 yaşında değil. Victor Osimhen 27, Leroy Sane 30 yaşında. Gerçekten çok iyi oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

ACI ÇEKİYORUM

Liverpool maçında Anfield'da parmağından yaralanmasıyla alakalı konuşan Noa Lang, "Acı çekiyorum hala. Ancak öyle konuşulduğu gibi değil, parmağım yerinde. Sadece playstation oynarken zorlanıyorum. Durumu takip ediyoruz" dedi.