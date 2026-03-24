Galatasaray’a aşık oldum

24 Mart 2026 Salı 06:51
Cimbom'un Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı takıma geliş sürecinde kendisine destek olan Fernando Muslera'nın hayatını değiştirdiğini söyledi. Muslera'ya her zaman minnettar olacağını belirten Torreira, "Neredeyse dört yıldır buradayım. G.Saray'a aşık oldum" ifadelerini kullandı.