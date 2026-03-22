Milli davet

Yaptığı isabetli transferlerle dikkat çeken G.Saray'da milli maçlar nedeniyle takımlarına giden oyuncuların çokluğu dikkat çekti. Sarı- kırmızılılarda ameliyat edilecek Nijerya'nın en büyük yıldızı Victor Osimhen ülkesinin oynayacağı hazırlık maçlarına çağırılmadı.

Yıldız isim haricinde tam 16 futbolcu kendi ülkelerinin aday kadrolarına davet edildi. Sarıkırmızılılar, Romanya ile kritik play-off maçlarına çıkacak A Milli Takım'a 6 futbolcu gönderecek.

Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Eren Elmalı Ay-Yıldızlılar için ter dökecek. Ayrıca milli takımlarına davet edilen diğer 10 futbolcu şöyle:

Ismail Jakobs (Senegal), Wilfried Singo (Fildişi Sahili), Davinson Sanchez (Kolombiya), Yaser Asprilla (Kolombiya), Roland Sallai (Macaristan), Mario Lemina (Gabon), Gabriel Sara (Brezilya), Leroy Sane (Almanya), Renato Nhaga (Gine), Noa Lang (Hollanda).