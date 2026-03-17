Zapelli'ye teklif

Bir yandan mücadele ettiği kulvarlarda mutlu sona ulaşmak isteyen G.Saray, bir yandan da geleceğin kadrosunu oluşturmak için kolları sıvamış durumda. Brezilya basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Athletico Paranaense forması giyen 23 yaşındaki 10 numara için yaklaşık 6 milyon euro önerdi. RTI Esporte'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, şimdiden nabız yoklamaya başlayıp haziran ayı için hazırlıklara start verdi.

PARANAENSE YÜKSEK BEDEL İSTİYOR

Paranaense Başkanı Mario Celso Petraglia'nın oyuncunun ayrılığına kolay kolay izin vermeyi düşünmediği ve kulübün en az 15 milyon euro talep edeceği de haberde iddia edildi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu, 10 numaranın yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Haberde ayrıca yurt dışındaki kulüpler için oyuncunun serbest kalma maddesinin yaklaşık 60 milyon euro olduğu belirtildi.