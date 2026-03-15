Hatipoğlu iddialı

Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen iftar programında sarı-kırmızılı camia bir araya geldi. Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "İnşallah çarşamba günü Liverpool'u eleyerek ilk bayramı yaşarız. Cuma günü de Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlarız" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 06:50
