Real Madrid - Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu'da prestij mücadelesine çıkıyor. Şampiyonluk yarışında Barcelona'nın gerisinde kalarak kupasız bir sezonu daha garantileyen eflatun-beyazlılar, ligden düşmesi kesinleşen Real Oviedo karşısında moral arayacak. Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. İşte 14 Mayıs 2026 Perşembe akşamı oynanacak Real Madrid - Real Oviedo maçının saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

REAL MADRID-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ GÜN?

Real Madrid-Real Oviedo maçı, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü oynanacak.

REAL MADRID-REAL OVIEDO MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Real Oviedo maçı, saat 22:30'da başlayacak.

⚙️ ¡Último entrenamiento antes de recibir al Oviedo! pic.twitter.com/5tg85KGKxA — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 13, 2026

REAL MADRID-REAL OVIEDO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ve Real Oviedo, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRID-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga maçı, S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid muhtemel ilk 11'i: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, F. Garcia, Diaz, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, G. Garcia, Vinicius

Real Oviedo'nun muhtemel ilk 11'i: Escandell, Alhassane, Calvo, Costas, Vidal, Fernandez, Reina, Cazorla, Hassan, Vinas, Chaira