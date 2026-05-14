Real Madrid - Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da 36. hafta heyecanı Bernabéu'ya taşınıyor! Real Madrid, ligden düşmesi kesinleşen Real Oviedo'yu ağırlıyor. 14 Mayıs 2026 Perşembe gecesi saat 22:30'da başlayacak olan bu mücadeleyi FOTOMAÇ'ta takip edebilirsiniz. Peki, Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izleme bilgileri...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 10:45 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 10:53
Real Madrid - Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Real Oviedo maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu'da prestij mücadelesine çıkıyor. Şampiyonluk yarışında Barcelona'nın gerisinde kalarak kupasız bir sezonu daha garantileyen eflatun-beyazlılar, ligden düşmesi kesinleşen Real Oviedo karşısında moral arayacak. Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. İşte 14 Mayıs 2026 Perşembe akşamı oynanacak Real Madrid - Real Oviedo maçının saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

REAL MADRID-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ GÜN?

Real Madrid-Real Oviedo maçı, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü oynanacak.

REAL MADRID-REAL OVIEDO MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Real Oviedo maçı, saat 22:30'da başlayacak.

REAL MADRID-REAL OVIEDO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ve Real Oviedo, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRID-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga maçı, S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - REAL OVIEDO MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid muhtemel ilk 11'i: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, F. Garcia, Diaz, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, G. Garcia, Vinicius

Real Oviedo'nun muhtemel ilk 11'i: Escandell, Alhassane, Calvo, Costas, Vidal, Fernandez, Reina, Cazorla, Hassan, Vinas, Chaira

Galatasaray'a transfer müjdesi!
F.Bahçe bombayı patlatıyor! O tarihte son maçına çıkacak
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: "Hedefler güncellendi" | Yıl sonu tahmini yüzde 26'ya yükseltildi
Icardi kararını verdi! G.Saray'da kalacak mı?
"Demek ki kapasitesi bu kadarmış"
"Oyuncularım tüm övgüleri hak ediyor" 11:29
Beşiktaş ile Ç.Rizespor ligde 48. randevuda 11:29
Tedesco'nun yeni takımını duyurdular! Eski G.Saraylı ismin yerine... 10:53
FIFA'dan o kulüplere 3'er dönem transfer yasağı 10:53
Real Madrid - Real Oviedo maçı bilgileri 10:45
Girona - Real Sociedad maçı bilgileri 10:32
Süper Lig'de son hafta heyecanı! 10:29
Valencia - Rayo Vallecano maçı bilgileri 10:21
F.Bahçe'de olağanüstü genel kurul tarihi açıklandı 10:20
Cavaliers seride öne geçti! 09:58
Galatasaray'a transfer müjdesi! 09:41
Icardi kararını verdi! G.Saray'da kalacak mı? 09:36