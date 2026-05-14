Fenerbahçe'de başkan adaylarından dev transfer savaşı! Görüşmeler başlıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, transferde karşı karşıya geldi. İki isim, kariyerini Bundesliga'da sürdüren yıldız futbolcunu sarı-lacivertli takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 09:04
Sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık seçimi için yarışacak.
İki isim de seçim tarihinin de yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.
Güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Yıldırım ve Safi, aynı yıldızın transferi için karşı karşıya geldi.
JULIAN BRANDT SAVAŞI
Fenerbahçe'de başkan adaylarının transfer listesinde olan Julian Brandt, Borussia Dortmund'la çıkacağı son maçını bekliyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Sözleşmesi sona erecek olan Alman 10 numara, 16 Mayıs Cumartesi günü Dortmund'un Werder Bremen'le ligin son haftasında oynayacağı maçın ardından transfer görüşmelerine başlayacağı belirtildi.
Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 40 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
