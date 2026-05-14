Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de başkan adaylarından dev transfer savaşı! Görüşmeler başlıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, transferde karşı karşıya geldi. İki isim, kariyerini Bundesliga'da sürdüren yıldız futbolcunu sarı-lacivertli takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 09:04
Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, bu sezon da şampiyonluk hasretine nokta koyamadı.

2013/14 sezonundan bu yana şampiyonluk sevinci yaşayamayan sarı-lacivertlilerde gözler başkanlık seçimine çevrildi.

Fenerbahçe, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gitmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık seçimi için yarışacak.

İki isim de seçim tarihinin de yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.

Güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Yıldırım ve Safi, aynı yıldızın transferi için karşı karşıya geldi.

JULIAN BRANDT SAVAŞI

Fenerbahçe'de başkan adaylarının transfer listesinde olan Julian Brandt, Borussia Dortmund'la çıkacağı son maçını bekliyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Sözleşmesi sona erecek olan Alman 10 numara, 16 Mayıs Cumartesi günü Dortmund'un Werder Bremen'le ligin son haftasında oynayacağı maçın ardından transfer görüşmelerine başlayacağı belirtildi.

Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 40 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

