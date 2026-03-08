Yunus 2 maç sonra!

Sakatlığı nedeniyle son haftalarda riske edilmeyen Yunus Akgün, 2 maç sonra formasına kavuştu. Juventus ve Alanya maçlarını kaçıran milli futbolcu, dünkü derbinin son anlarında oyuna dahil olarak özlemine son verdi. Yunus, 90'da Roland Sallai'nin yerine yeşil zemine ayak bastı.
