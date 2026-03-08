Uğurcan yine kalede devleşti

Sezon başında büyük bir bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Uğurcan Çakır, her geçen hafta formunun üzerine koyarak devam ediyor. Fernando Muslera'yı kısa süre içerisinde unutturan Uğurcan Çakır, Tüpraş Stadı'nda gecenin yıldızlarından birisi oldu. Siyah-beyazlılar karşısında harika bir gece çıkaran milli kaleci, tam 7 kurtarışa imzasını attı. Kalesinde devleşerek 3 puanda büyük bir rol oynadı. Uğurcan toplamda Beşiktaş'a karşı çıktığı maçlarda 67 kurtarış kaydederek bu alanda en fazla başarılı olduğu maçları geride bıraktı. Deplasmanlarda ise toplamda 42 kurtarış yaptı.

Uğurcan Çakır derbi bitiminde şöyle konuştu: "Maçtaki 3 puan benim performansımdan daha değerliydi. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık."