Şen ola Cimbom

Trendyol Süper Lig'de 25. haftada dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı Tüpraş Stadı'nda 1-0 yendi. Aslan, zirve yarışında son derece kritik bir galibiyete imza attı. İlk yarıda futbol olarak Cimbom öne çıktı. 39. Dakikada Leroy Sane'nin akıl dolu ortasında Osimhen çok şık bir kafa golü kaydetti. Kartal, 15'te Asllani ve 45+2'de Murillo ile etkili gelse de sonunu getiremedi.

UĞURCAN FARKI

İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş'ta Cerny 47'de müthiş vurdu, Uğurcan aynı güzellikten çıkardı. 48'de bu kez Asllani geldi, Abdülkerim engelledi. 51'de Oh denedi, yan ağlarda kaldı. 71'de bu kez Orkun şutunu çekti, Uğurcan yine başarılı bir kurtarış yaptı. 72'de Sane'nin kırmızısıyla Beşiktaş baskıyı artırdı. 85'te Orkun ve 87'de Olaitan'ın şutlarında Uğurcan bir kez daha devleşti.

DEFANSTA ASLAN DUVARI

Sane'nin kırmızısıyla eksik kalan Galatasaray'da 5'li bir defans hattına geçildi. Kaan ve Singo'nun da girmesiyle Kaan-Singo-Sanchez- Abdülkerim stoper hattı oluştu. Eren de oyuna alınınca Jakobs öne geçti.

10 SARI, 1 KIRMIZI KART

Dev derbide hakem Ozan Ergün sık sık kartlarına başvurdu. Hakem Ozan Ergün, 90 dakika boyunca 10 kez sarı kart gösterirken, 1 kez de VAR uyarısı sonrası kırmızı kartına gitti. G.Saray tarafı 7 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

BURUK'TAN İKİNCİ ZAFER

Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a karşı 2. kez kazandı. Aslan, 2023-24 sezonundaki 1-0'lık galibiyetten sonra bu sezon da Dolmabahçe'den 3 puanla ayrıldı. İki galibiyet de Okan Buruk'la geldi.

İLK GOLLERİN USTA TAKIMI

Bu sezon en fazla lig maçında ilk golü atan takım 18 kez ile Aslan oldu. Sarı- kırmızılılar, açılış golünü kaydettiği maçlarda en az puan bırakan takım oldu. Cimbom, 1-0 öne geçtiği maçlarda 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı.