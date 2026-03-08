CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Makine Osimhen

Makine Osimhen

Derbinin kilidini çözerek takımına 3 puanı getiren Victor Osimhen, sahaya çıktığı son 8 Süper Lig maçında da skor katkısı sağladı. Yıldız oyuncu kariyer rekorunu egale etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
Makine Osimhen

Galatasaray'ın Süper yıldızı Victor Osimhen, Beşiktaş derbisine de damgasını vurmayı başardı. Mücadele ettiği tüm kulvarlarda fark yaratan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş önünde de üzerine düşeni yaptı. Karşılaşma boyunca siyah-beyazlı savunmayı yıpratan Nijeryalı oyuncu, 39'da fileleri havalandırmayı başardı. Sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane topu çekip içeriye harika bir orta yaptı. Bekletmeden vuran Victor Osimhen de tabelayı değiştirdi.

8 MAÇTA 12 GOL KATKISI

Süper Lig'de sahaya çıktığı son 8 maçta da skor katkısında bulunan Osimhen, kariyer rekorunu egale etti. Son olarak 2023 yılında Napoli forması altında üst üste 8 lig maçında tabela katkısı sağlayan Nijeryalı, bunu tekrar etti. Bu süreçte 8 gol kaydeden Osimhen, 4 de asist yaparak takımını adeta sırtladı. Yoğun maç temposunda sorumluluk almaktan çekinmeyen Victor Osimhen, takımının hücumdaki en önemli kozu olduğunu gösteriyor.

G.SARAY'I ÇOK SEVİYORUM

Maçın tek golünü kaydeden Osimhen, mücadele bitiminde galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi: "Hocamın talimatlarını gerçekleştiriyorum. Takım arkadaşlarımdan beni heyecanlandıran, motive edenler vardı. Gol sonrası beni savunmaya çağırdılar. Bu kulübü çok seviyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Birliktelik gösteriyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basmalı" dedi.

52

G.Saray dünkü galibiyetle birlikte ligde ezeli rakibini 52. kez devirip, siyah-beyazlıları en fazla yenen takım oldu.

Victor Osimhen bu 26 resmi maçta forma giyerken 18 gol kaydetti. Nijeryalı oyuncu 6 da asiste imzasını atarak toplamda 24 skor katkısı yaptı.

