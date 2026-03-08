CANLI SKOR ANA SAYFA
Lucas Torreira: Karakter gösterdik

G.Saray'ın orta alandaki dinamosu Lucas Torreira, 1 kişi eksik olmalarına karşın önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Mutlu olduklarını belirten Uruguaylı, "Karakter gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama karakter gösterdik. Daha fazla koştuk. Top geçirmedik. Ruhumuzu gösterdik. Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
SON DAKİKA
