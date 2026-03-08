Leroy Sane’ye VAR’lı kırmızı

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde Leroy Sane şoku yaşandı. Mücadelenin ikinci yarısında Rıdvan Yılmaz'ın ayak bileğine sert bir müdahale yapan Sane, 62. dakikada VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. İlk yarıda sarı kart gören ve sarı kartla oynayan yıldız futbolcunun, kırmızı kart sonrası hiç itiraz etmeden soyunma odasına gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Alman oyuncu, futbol kariyerindeki ilk kırmızı kartını dün akşam Tüpraş Stadı'nda görmüş oldu. Sane'nin derbinin ilk yarısında 28. dakikada rakibi Asllani'nin ayağına bastığı pozisyonda da Beşiktaşlı futbolcular kırmızı kart beklemişti. 30 yaşındaki oyuncu, tartışılan pozisyonda Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı.

311 MAÇ SONRA

Bayern Münih, Manchester City ve Almanya Milli Takımı gibi önemli ekiplerde oynayan Leroy Sane bir ilki yaşadı. Dünyaca ünlü yıldız tam 311 maç sonra ilk kırmızı kartını Galatasaray kariyerinde gördü.