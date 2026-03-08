Lang süre alamadı

Leroy Sane'nin 62'de gördüğü kırmızı kart G.Saray'ın planlarını bozdu. İkinci yarıda oyuna dahil olmaya hazırlanan Hollandalı oyuncu, Sane'nin atılmasından sonra kulübeye geri döndü. İlerleyen dakikalarda da Lang yerine savunma gücü daha yüksek olan Eren Elmalı oyuna dahil oldu.
