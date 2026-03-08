CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray ‘Efendi’ göndermesi

‘Efendi’ göndermesi

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından 1-0’lık galibiyet sonrası “Boğazın gerçek efendisi” paylaşımı yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
‘Efendi’ göndermesi

Lider Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasındaki derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Tüpraş Stadı'ndaki zaferin ardından sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından ezeli rakibine üst üste göndermelerde bulundu. Önce video eşliğinde "Boğazın gerçek efendisi" ifadeleri kullanıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından yapılan "Maç sonrası galibiyet üçlüsü Uğurcan Çakır'dan! Beşiktaş sustu bizi dinliyor" paylaşımı, taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tuttu.

Hücum şifresi Talisca! Yokluğunda...
F.Bahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İBB'deki yüzyılın yolsuzluk davası yarın başlıyor 402 sanık hakim karşısına çıkacak
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap!
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira'dan transfer çağrısı! Torreira'dan transfer çağrısı! 01:24
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:22
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:21
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! 01:13
Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? 01:12
Derbide kazanan G.Saray! Derbide kazanan G.Saray! 01:12
Daha Eski
Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! 01:12
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! 01:12
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 01:12
Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu 01:12
Milli Takım Kuzey İrlanda'yı da devirdi! Milli Takım Kuzey İrlanda'yı da devirdi! 01:12
Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! 01:12