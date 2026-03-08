‘Efendi’ göndermesi

Lider Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasındaki derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Tüpraş Stadı'ndaki zaferin ardından sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından ezeli rakibine üst üste göndermelerde bulundu. Önce video eşliğinde "Boğazın gerçek efendisi" ifadeleri kullanıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından yapılan "Maç sonrası galibiyet üçlüsü Uğurcan Çakır'dan! Beşiktaş sustu bizi dinliyor" paylaşımı, taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tuttu.