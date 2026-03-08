CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Boey destek verdi

Derbide 62. dakikada 10 kişi kalan G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, hemen oyuna müdahalede bulundu. Noa Lang'ı oyuna almayı planlayan Buruk, kırmızı kartın ardından 67'de Gabriel Sara'yı çıkarıp Sacha Boey'i oyuna aldı. Fransız oyuncu da savunmaya önemli katkı verdi.

Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
Derbide 62. dakikada 10 kişi kalan G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, hemen oyuna müdahalede bulundu. Noa Lang'ı oyuna almayı planlayan Buruk, kırmızı kartın ardından 67'de Gabriel Sara'yı çıkarıp Sacha Boey'i oyuna aldı. Fransız oyuncu da savunmaya önemli katkı verdi.
