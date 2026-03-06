CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Şampiyonluk yolu

Şampiyonluk yolu

Süper Lig'de bitime 10 hafta kala Galatasaray'ın kaderi ezeli rakiplerinden geçiyor. Zirvede 4 puanlık bir avantaja sahip olan sarı-kırmızılılar yarın Beşiktaş'a konuk oluyor. Trabzonspor ve F.Bahçe ile de karşı karşıya gelecek olan Aslan, büyük maçları geçip 26. kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Şampiyonluk yolu

Son üç sezonun şampiyonu olan G.Saray, tarihinde 26. kez mutlu sona ulaşmak için geri sayıma geçti. Süper Lig'in bitimine 10 hafta birbirinden önemli maçlara çıkacak olan sarı-kırmızılılar, 3 ezeli rakibiyle de kozlarını paylaşacak. İlk olarak yarın Beşiktaş'a konuk olmaya hazırlanan Aslan, 2 hafta sonra ise Trabzonspor'a konuk olacak. Bitime 4 hafta kala ise en yakın takipçisi F.Bahçe'yi ağırlayacak olan G.Saray'ın şampiyonluk yolu ezeli rakipleriyle oynayacağı maçlardan geçiyor.

İLK YARIDA 3 PUAN TOPLADI

Son 10 hafta öncesinde 4 puanlık bir avantajı bulunan G.Saray'ın derbilerden istediği sonucu alması halinde puan farkı açılacak ve şampiyonluğun önünde bir engel kalmayacak. Bu süreci en az kayıp ve maksimumu puanla geçmenin planlarını yapan sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında derbilerde istediğini alamamıştı. 3 ezeli rakibiyle de berabere kalan ve sadece 3 puan toplayabilen G.Saray'ın en büyük avantajı F.Bahçe'yi RAMS Park'ta ağırlayacak olması. Şampiyonluk, derbilerden geçiyor.

1 HAFTADA İKİ DERBİ İHTİMALİ

Süper Lig'de önünde önemli maçlar bulunan G.Saray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe ile eşleşme ihtimali de oldukça yüksek. Grubunu lider bitirdiği için seri başın olan Aslan, F.Bahçe'yi kurada çekebilir. Eğer bu gerçekleşirse mücadele 21-22-23 Nisan'dan birinde G.Saray RAMS Park'ta F.Bahçe'yi ağırlayacak. Hafta sonunda ise rakibini bu kez ligde konuk edecek.

SON 10 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI

İki takım arasında oynanan son maçlarda G.Saray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçında Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 defa rakibini mağlup etti. 1 derbi de berabere sona erdi. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 17 gol atarken, sarı-kırmızılılar 13 golle karşılık verdi.

9 FUTBOLCUNUN İLK BEŞİKTAŞ HEYECANI

Sarı-kırmızılı takımda şans bulması durumunda 9 isim ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giyecek. Yusuf Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Ada Yüzgeç, Can Armando Güner, Arda Ünyay, Asprilla, Gökdeniz Gürpüz, Nhaga ve Noa Lang, şans bulursa ilk kez G.Saray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

EN TECRÜBELİSİ BARIŞ ALPER

Kritik Beşiktaş derbisi öncesinde G.Saray'da bu havaları en fazla yaşayan isim Barış Alper Yılmaz oldu. Sarı-kırmızılı takımda milli oyuncu, ligde 8 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim. Barış Alper, ligde Beşiktaş'a karşı forma giydiği 8 maçta gol sevinci yaşayamazken onu 7 maçla Torreira izledi.

ASLAN İLK PEŞİNDE

Son yıllardaki derbi performansını bu sezon yakalayamayan G.Saray, Tüpraş Stadı'nda bir ilk peşinde koşacak. Bu sezon Süper Lig ve Süper Kupa'da ezeli rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş ile 3 kez karşılaşan Cimbom, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. G.Saray bu sezonki ilk İstanbul derbisi galibiyetini almak istiyor.

