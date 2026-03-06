CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'in derbisi

Osimhen'in derbisi

Alanyaspor maçında dinlendirilen Victor Osimhen, Beşiktaş deplasmanında takımının en büyük kozu olacak. Nijeryalı daha önce oynadığı 3 Beşiktaş derbisinde 1 gol sevinci yaşadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Osimhen'in derbisi

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak G.Saray'a katılan Osimhen, kendisi için harcanan her kuruşun hakkını veriyor. Sahada yaptığı skor katkısı dışında mücadelesi ve ruhu ile de taraftarların sevgilisi olan Victor Osimhen, Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlanıyor. Hafta içerisinde Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında dinlendirilerek derbiye saklanan Nijeryalı kendisini iyi hissediyor. Şampiyonluk yolunda bu mücadelenin önemini bilen Osimhen yine takımının en büyük kozu olacak.

SÖZLEŞMEDE MADDE YOK

Bugüne kadar parçalı forma altında Beşiktaş ile 3 kez rakip olan yıldız futbolcu, bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca Başkan Dursun Özbek, Osimhen'in durumuyla ilgili de konuştu. Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinde özel bir madde olmadığını belirten Özbek, "Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve G.Saray'a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu" ifadelerini kullanarak Osimhen'i radarına alan takımlara büyük bir gözdağı verdi.

Derbi öncesi prim dopingi! Yönetim kesenin ağzını açtı
G.Saray'da Hakan heyecanı! Inter'in istediği rakam...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Siyonist oyun bozuldu: Hatay’daki füze için Mossad iddiası
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Tedesco'nun son durumu!
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'nin radarında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! 00:23
Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! 00:23
Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! 00:23
Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti 00:23
Daha Eski
Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! 00:23
F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! 00:22
Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! 00:22
İşte Tedesco'nun son durumu! İşte Tedesco'nun son durumu! 00:22
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 00:22
G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana... G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana... 00:22