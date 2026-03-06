Osimhen'in derbisi

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak G.Saray'a katılan Osimhen, kendisi için harcanan her kuruşun hakkını veriyor. Sahada yaptığı skor katkısı dışında mücadelesi ve ruhu ile de taraftarların sevgilisi olan Victor Osimhen, Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlanıyor. Hafta içerisinde Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında dinlendirilerek derbiye saklanan Nijeryalı kendisini iyi hissediyor. Şampiyonluk yolunda bu mücadelenin önemini bilen Osimhen yine takımının en büyük kozu olacak.

SÖZLEŞMEDE MADDE YOK

Bugüne kadar parçalı forma altında Beşiktaş ile 3 kez rakip olan yıldız futbolcu, bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca Başkan Dursun Özbek, Osimhen'in durumuyla ilgili de konuştu. Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinde özel bir madde olmadığını belirten Özbek, "Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve G.Saray'a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu" ifadelerini kullanarak Osimhen'i radarına alan takımlara büyük bir gözdağı verdi.