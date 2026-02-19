CANLI SKOR ANA SAYFA
Devlerin kabusu Aslan

Devlerin kabusu Aslan

Aslan, Avrupa’nın dev takımlarını bir bir dize getirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Juventus zaferiyle tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi, Türkiye’yi sevindirdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Devlerin kabusu Aslan

İNGİLİZLERİ YIKTI

Galatasaray, Avrupa destanına bir yenisini ekledi. İtalyan devi Juventus'u RAMS Park'ta 5-2'lik skorla sürklase eden Aslan, bir büyük rakibini daha devirdi. Türk futboluna büyük gururlar yaşatan Cimbom, hem geçmişte hem de yakın dönemde büyük galibiyetler elde etti. 2023'ten bu yana her yıl bir İngiliz devini mağlup eden sarı-kırmızılılar, 2023-24'te Old Trafford'da Manchester United (3-2), 2024-25'te Tottenham (3- 2), 2025-26'da Liverpool (1-0) zaferiyle parladı.

İLKLERİN TAKIMI

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasını atlayan ve play-off'a kalan ilk Türk takımı olan Cimbom, İtalya'nın köklü kulübü Juventus'u 5-2 yendi. Bu sonuçla beraber bir İtalyan ekibine 5 gol atan ilk Türk takımı Galatasaray oldu. Aslan geçmişten bugüne kadar Real Madrid ve Juventus'u üç kez, Barcelona, Roma, Arsenal, Milan, B.Dortmund, PSG, Monaco, PSV, Ajax, Leeds United, Lazio, Marsilya gibi köklü kulüplere sahayı dar etti, Türk futbolunu dev zaferlerle sevindirdi.

37 SENE SONRA

Galatasaray, Juventus'u farklı yenerek Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması ve üst turlarda 37 yıl aradan sonra 5 gollü galibiyet elde etti. Bu galibiyet, sarı-kırmızılıların 9 Kasım 1988'de eski adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 2'nci turunda İsviçre temsilcisi Neuchatel Xamax'ı 5-0 yendiği tarihi maçtan bu yana gelen ilk benzer skor oldu.

63 YILDIR KAYIP YOK

Cimbom, İtalyan takımlarına karşı 63 yıldır evinde devam eden yenilmezlik serisini sürdürdü. Son mağlubiyetini 23 Ocak 1963'te Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Milan'a karşı alan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana İtalyan takımlarıyla iç sahada oynadığı 13 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 9 galibiyet elde eden sarı-kırmızılar, 4 maçta da berabere kaldı.

