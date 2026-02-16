Tek rakibi Kane

Eyüpspor maçında hat-trick yaparak 5-1'lik galibiyette aslan payını üstlenen Mauro İcardi, istatistikleri ile ön plana çıkıyor. Sahada sergilediği verimlilik olarak Avrupa'nın sayılı golcülerini geride bırakmayı başaran Arjantinli futbolcu, Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane'in ardından geliyor. Avrupa'nın 10 büyük ligi göz önüne alındığında İngiliz futbolcu her 68 dakikada bir fileleri havalandırması ile ilk sırada yer alıyor. Harry Kane'in ardından gelen isim ise Mauro İcardi oldu. Genelde Victor Osimhen'in arkasında beklediği için ligde sadece 945 dakika süre alabilen İcardi, 13 gole imzasını attı. Böylece her 73 dakikada bir fileleri havalandıran 32 yaşındaki futbolcu diğer isimleri geride bırakmayı başardı. İcardi'yi 83 dakika ile Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe takip ederken, Erling Haaland ise 98 dakikalık bir ortalama yakalayabildi. Yaşadığı ağır sakatlığın ardından hala eski formuna ulaşamayan İcardi'nin hazır olmayan hali bile kalitesini gözler önüne seriyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro İcardi, özellikle Eyüp maçıyla birlikte eski formundan kesitler sundu. Oyuncusunun performansından memnun olan sarı-kırmızılılar, ilerleyen günlerde İcardi ile yeniden masaya oturarak sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunacak.