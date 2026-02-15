CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gol makinesi

Gol makinesi

Attığı 3 golle Eyüpspor'u yerle bir eden Mauro Icardi aldığı süreyi altın değerinde kullanıyor. Parçalı forma altında ikinci kez hat-trick yapan Arjantinli futbolcu, Devler Ligi'nde salı günkü Juventus maçı öncesinde İtalyan ekibine gözdağı verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
Gol makinesi

Son yıllarda golcüleri ile büyük bir fark yaratan G.Saray'da her hafta bir isim ön plana çıkıyor. Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından eski formuna ulaşması zaman alan Mauro İcardi, Eyüpspor maçıyla birlikte gözlerin pasını sildi. G.Saray kariyerinde bir maçta ikinci kez hat-trick yapma sevinci yaşayan Arjantinli futbolcu, sezonun en kritik maçı öncesinde formda olduğunu gösterdi. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Juventus mücadelesi öncesinde İtalya'da oynadığı dönemden yakından tanıdığı Juventus'a göz dağı verdi.

73 DAKİKADA BİR ATIYOR

Süper Lig'deki krallık yarışında yeniden zirveye adım adım yaklaşan Arjantinli futbolcu, her 73 dakikada bir gol sevinci yaşamayı başardı. Avrupa'ınn en önemli golcülerini bile geride bırakmayı başaran İcardi, Süper Lig'de ise Onuachu ve Shomurodov'a yaklaştı. Sadece 945 dakikada bu başarıyı gerçekleştiren İcardi, Sevgililer Günü öncesinde RAMS Park'ı 'Aşkın olayım' şarkısı ise inletti. Osimhen ile sahada birlikte görev aldığında daha fazla alan bulan İcardi bunu çok iyi kullanarak formunu kazanmaya başladığını da gösterdi.

İTALYA O'NU KONUŞUYOR

Yıllarca Serie A'da forma giyen İcardi, Eyüpspor önündeki performansı ile İtalya'da manşetleri süsledi. Kritik Juventus maçı öncesinde atılan başlıklar şu şekildeydi: Tuttomercato: İcardi'den Juventus'a mesaj. Tuttosport: İcardi hat-trick ile Spaletti'yi uyardı. Football-İtalia: Juventus'a uyarı gönderdi.

JUVENTUS'UN KABUSU

Mauro İcardi'nin kariyerinde en fazla gol atıp skor katkısı ürettiği üçüncü rakibi Juventus oldu. Bugüne kadar Sampdoria ve İnter formaları altında Juventus ile 14 kez rakip olan İcardi, 8 gol atarken 2 de asist yaparak inanılmaz bir başarı gösterdi. İtalyanlar bu nedenle kritik Galatasaray maçı öncesinde en fazla Mauro İcardi'den çekiniyor.

HER SENE 20 GOLÜ GEÇİYOR

Arjantinli futbolcu G.Saray'da 4. sezonunu geçirirken yaşadığı çapraz bağı sakatlığı nedeniyle bir sezon takımdan uzak kalmıştı. Kalan 2 sezonda da 20 gol barajını aşmayı başaran Arjantinli futbolcu, bu yıl da henüz 22 hafta geride kalırken 13 gole ulaşırken 20'yi geçme yolunda önemli bir adım attı.

